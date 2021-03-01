Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф обвинил страны ЕС и США в том, что те оказывают давление на совет директоров МАГАТЭ в его решении по Исламской республике.

Как сообщает иранское агентство ICANA, соответствующее заявление Зариф сделал в ходе заседания парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

По словам министра, ЕС и США пытаются оказать давление на совет директоров МАГАТЭ для подготовки не отвечающего интересам Ирана досье.

«Страны ЕС при поддержке США начали оказывать давление на МАГАТЭ. Подобные действия могут усугубить ситуацию. Мы сообщили об этом всем членам Совета директоров. Надеемся, что здравый смысл победит. В противном случае Иран будет искать альтернативные пути решения вопроса», — сказал он.

Иран 23 февраля остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Согласно Дополнительному протоколу, Иран разрешал инспекторам МАГАТЭ внезапно инспектировать ядерные объекты Ирана в любое время.

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