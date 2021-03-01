Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник обвинил Иран в нападении на принадлежащее еврейскому государству судно «Helios Ray» в Оманском заливе на прошлой неделе. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственной радиостанции Kan.

«Несомненно, это была операция Ирана. Это ясно», — цитирует главу правительства газета The Times of Israel. «Иран — главный враг Израиля, я решительно настроен остановить его», — указал также Нетаньяху.

По его словам, в разговоре с президентом США Джо Байденом он заверил американского лидера, что Израиль не позволит Ирану иметь ядерное оружие. «У иранцев не будет ядерного оружия, со сделкой или без нее. Я также сказал это моему другу Байдену», — заявил Нетаньяху.

В пятницу Морская торговая организация Соединенного Королевства проинформировала о взрыве на судне у побережья Оманского залива, никто не пострадал.

Minval.az