Турция с 26 мая перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления гражданской авиации Турции. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая», — сообщает АТОР.

Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Турцию. Пассажирам младше 6 лет справка по-прежнему не нужна.

«Несмотря на обозначенный срок, распоряжения турецких властей могут меняться», — отметили в ассоциации.

Minval.az