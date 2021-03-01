Руководство Соединенных Штатов намерено привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала CNN.

По ее словам, администрация американского президента Джо Байдена с первого дня работы давала ясно понять, что королевство необходимо наказать в связи со случившимся.

При этом Псаки отметила, что в случае расширения списка санкций против Саудовской Аравии лидер страны в него не попадет.

«Администрации (США — ред.) не вводили санкции против лидеров других государств, если мы поддерживаем с ними дипломатические отношения и даже если мы не поддерживаем. <…> Мы считаем, что есть более эффективные методы, чтобы гарантировать, что подобного больше не произойдет. <…> Такова дипломатия», — объяснила пресс-секретарь.

Напомним, в пятницу американская разведслужба опубликовала доклад, согласно которому операцию по убийству Хашукджи одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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