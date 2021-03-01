Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США уже лишились статуса в энергетике и будут зависеть от импортной нефти.

Выступая на конференции CPAC, Трамп раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату — по его словам, оно лишь позволяет выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. Трамп утверждал, что сам добился «энергетического доминирования» и сделал США «энергетической сверхдержавой» — «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия».

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть», — заявил Трамп вопреки тому обстоятельству, что администрация США не формирует цены на топливо.

«Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», — цитирует его «РИА Новости».

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