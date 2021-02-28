Мощный пожар охватил лагерь беженцев Аль-Хол, расположенный в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на САНА.

В результате ЧП погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. Ещё порядка 18 человек пострадали, их с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало использование некачественного топлива для обогрева жилищ. Также сообщается о взрыве газовой плиты, после которого огонь охватил несколько палаток на территории лагеря.

Добавим, что в Аль-Холе находится более 60 тысяч человек. В лагере проживают преимущественно женщины и дети.

При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.

Minval.az