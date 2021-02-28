Телеканал CNN составил рейтинг из двадцати вкуснейших супов мира, в который вошёл украинский борщ.

«Кусочки нежной свёклы плавают в блестящем красном бульоне. Часто увенчанный насыщенной порцией сметаны, борщ — это что угодно, только не простой свекольный суп», — говорится в описании (цитата по «Лайфу»).

Как пишет автор материала, борщ часто приписывают к русской кухне, однако это подвергается сомнению.

Украинские повара предлагают внести суп в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо борща в списке оказалось грузинское харчо, испанский холодный суп гаспачо, французский суп с морепродуктами буйабес, японский рамэн, тайский том-ям и суп из арахиса из Западной Африки.

Minval.az