Лихорадка Ласса в Нигерии с начала января текущего года унесла жизни 22 человек.
Как сообщает Нигерийский центр контроля за болезнями, в штатах Эдо, Ондо, Эбоньи, Насарава, Энугу, Тараба и Баучи было выявлено 102 случая заболевания.
Впервые лихорадка Ласса была обнаружена в Нигерии в 1969 году в штате Борно на северо-востоке стране, отмечает «Анадолу».
Из-за лихорадки Ласса правительство Нигерии в прошлом году объявило режим ЧП.
Лихорадка Ласса передается через контакты с фекалиями крыс и мышей.
Это опасное заболевание имеет способность передаваться от человека человеку и может приводить к летальным исходам.
Власти страны призвали население соблюдать меры предосторожности, следовать нормам гигиены и избегать контактов с грызунами.