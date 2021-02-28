Лихорадка Ласса в Нигерии с начала января текущего года унесла жизни 22 человек.

Как сообщает Нигерийский центр контроля за болезнями, в штатах Эдо, Ондо, Эбоньи, Насарава, Энугу, Тараба и Баучи было выявлено 102 случая заболевания.

Впервые лихорадка Ласса была обнаружена в Нигерии в 1969 году в штате Борно на северо-востоке стране, отмечает «Анадолу».

Из-за лихорадки Ласса правительство Нигерии в прошлом году объявило режим ЧП.

Лихорадка Ласса передается через контакты с фекалиями крыс и мышей.

Это опасное заболевание имеет способность передаваться от человека человеку и может приводить к летальным исходам.

Власти страны призвали население соблюдать меры предосторожности, следовать нормам гигиены и избегать контактов с грызунами.

Minval.az