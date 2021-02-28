Против губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо выдвинуто новое обвинение в сексуальных домогательствах. На этот раз чиновника обвиняет его бывшая помощница 25-летняя Шарлотта Беннет.

Беннет заявила, что весной прошлого года губернатор расспрашивал ее об интимной жизни.

Губернатор отверг обвинения Беннет, заявив, что его слова были «неверно истолкованы», сообщает «Анадолу» со ссылкой на New York Times.

Ранее еще одна экс-помощница Куомо, Линдси Бойлан, обвинила его в домогательствах. Она рассказала, что двусмысленные предложения поступали от губернатора с 2016 по 2018 год. Куомо отверг и эти обвинения в свой адрес.

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