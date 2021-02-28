Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований.

«PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота», — отметила организация в Twitter.

Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.

Спутник Amazonia-1 — это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.

Minval.az