Генеральная ассамблея штата Вирджиния одобрила легализацию марихуаны для рекреационного использования. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что розничные продажи наркотика начнутся с 2024 года.

С момента, когда действие закона вступит в силу, Вирджиния присоединится к округу Колумбия и 15 другим штатам, где марихуана разрешена для употребления в целях развлечения. Кроме того, она станет первым южным штатом с подобным одобрением.

Согласно принятым поправкам, взрослый житель штата может законно приобретать и хранить до одной унции марихуаны (28,3 грамма). А вот до вступления закона подобное нарушение приведёт к штрафу в размере 25 долларов.

Теперь законопроект отправлен губернатору Вирджинии Ральфу Нортэму, который может внести правки и отправить текст обратно законодателям. Однако ранее он утверждал, что примет поправки к закону.

Minval.az