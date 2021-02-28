Пять человек умерли и восемь пострадали в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна в городе Гирин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на «Синьцзинбао».

Происшествие произошло вечером в субботу. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание, в результате которого вентиляционное оборудование в одном из цехов вышло из строя.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местные власти создали группу для расследования аварии. На данный момент вентиляционная система в цехе полностью восстановлена.

Проверка показала отсутствие вредных веществ на территории завода и вокруг него.

Minval.az