Средний уровень воды в районе побережья Японии в прошлом году оказался максимально высоким за всю историю наблюдений. Об этом передает ТАСС.

По сведениям, этот показатель в 2020 году был на 8,7 см выше, чем в среднем за последние 30 лет. Кроме того, он вышел на абсолютный максимум с 1906 года, когда стали собирать подобную статистику. Средний уровень воды рассчитывается на основе измерений в 16 точках вдоль побережья Тихого океана и Японского моря на протяжении от северного острова Хоккайдо до юго-западного Кюсю.

Метеорологи связывают повышение уровня воды с глобальным потеплением и активным теплым течением Куросио, которое проходит у южной и восточной части Японии. Вместе с тем они отмечают, что раньше этот показатель колебался, то понижаясь, то повышаясь. Однако с 1980 года наблюдается устойчивая тенденция к подъему.

Средняя глобальная температура в 2020 году, по данным Всемирной метеорологической организации, была примерно на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального (1850-1900 годы) уровня. При этом эксперты в 20% оценивают шансы на то, что к 2024 году превышение может достигнуть 1,5 градуса. Также сейчас на рекордно высоком уровне находится и температура Мирового океана.

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