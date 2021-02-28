В военно-тематическом разделе китайского портала Sina указывается на проблемы с поставками истребителей пятого поколения F-35 в ОАЭ. Китайские авторы указывают на то, что проблемы эти подтвердились в ходе прошедшей в Абу-Даби выставки вооружений, где так и не подписали анонсированный ранее контракт по приобретению для ВВС Объединённых Арабских Эмиратов американских истребителей.

Отмечено, что США, «вероятно, принимают во внимание озабоченности со стороны Израиля, который не желает, чтобы у его арабских соседей по региону появлялась новейшая военная техника». Также отмечается, что «Китай мог бы воспользоваться ситуацией в своих интересах».

«Если кто-то подозревал, что после того, как администрация Байдена приостановила крупномасштабные продажи оружия в ОАЭ, отношения между США и ОАЭ перешли в непростой формат, то фактическое отсутствие США на выставке обороны в Абу-Даби несомненно доказывает это домыслы. Если США не готовы поставлять в ОАЭ истребители F-35, то Китай мог бы договориться о поставках своих J-20», — цитирует китайские СМИ «Военное обозрение».

В китайской прессе отмечается, что от США в Абу-Даби присутствовали «лишь командующий флотом Центрального командования и заместитель командующего ВВС». Но, как утверждается, никаких действенных переговоров по поставкам F-35 проведено не было.

«США послали сигнал странам Персидского залива о том, что считать их постоянными союзниками нельзя. Они сами пересматривают сделки, отменяя свои же решения без особых разъяснений. На Ближнем Востоке явно примут этот сигнал во внимание и поймут, что в мире есть более надёжные партнёры».

Напомним, что ранее переговоры о поставках в ОАЭ истребителей F-35 вела администрация Трампа, в том числе в формате «большой ближневосточной сделки».

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