В Госдепе США отрицают ведение переговоров с Германией по российскому газопроводу Северный поток-2. Об этом пишет авторитетное издание Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу проекта.

На брифинге заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку «обмен мнениями» не следует расценивать как ведение переговоров.

В Госдепе отметили, что администрация президента США только высказала Германии свою обеспокоенность строительством газопровода «в ходе обычных дипломатических контактов».

Ранее Reuters упомянула о том, что между Вашингтоном и Берлином идет обмен мнениями по поводу дальнейшего строительства Северного потока-2″.

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