В Милане и Турине ужесточены ограничения из-за распространения коронавируса. Области, где расположены города, с первого марта перейдут в «оранжевую» категорию, еще два региона — Молиза и Базиликата — станут «красными». Постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса, сообщает Ansa.

Среди ограничительных мер упоминаются закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В «красных» регионах школы перейдут на дистанционное обучение.

Отмечается, что данное решение власти страны приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса. Напомним, в Италии также продлен до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации. Ситуация с заболеваемостью в регионах страны остается сложной.

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