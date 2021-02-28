Болгария не будет участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом, заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

«У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении», — заявил Панаит в комментарии радио «Румыния».

Международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21 стартовали в черноморском порту Констанца. В маневрах должны были принять участие семь государств: Румыния, США, Франция, Турция, Греция, Испания и Болгария.

В маневрах участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставил Бухарест. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. В маневрах задействуют учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik. Учения завершатся 6 марта.

Minval.az