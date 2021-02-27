«Хороший разговор» — так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги своей беседы по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство», – цитируют СМИ оценку, высказанную главой Североатлантического альянса.

Внутриполитические эксперты в Киеве, что вполне предсказуемо, обращают внимание прежде всего на слова Столтенберга о важности реформ. Но во внешнеполитическом измерении куда важнее безопасность в Черноморском регионе. Тем более что уже через несколько часов в Национальном центре управления обороной РФ официально проифнормировали: «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года». СМИ сообщают об этом под заголовком «В Черное море вошли два корабля НАТО».

А вот тут нужно пояснение. Черное море — это не «внутренний водоем» России вроде Ладожского озера или Байкала. НАТО присутствовало здесь всегда, в том числе и во время первой «холодной войны» — членом альянса, напомним, была и остается Турция. А само это море считалось «открытым» для присутствия иностранных, в том числе военных, судов. Тем более что «форточку», ведущую в это море— проливы Босфор и Дарданеллы — контролировала и контролирует натовская Турция. Более того, после падения Берлинской стены членами блока стали Болгария и Румыния.

Но сегодня ставки изменились. В НАТО и не думают скрывать, против кого и против чего наращивают присутствие в Черном море. Еще 2 декабря минувшего года генсек НАТО, подводя итоги очередного заседания совета глав МИД стран — участниц альянса, отметил: «Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развертывает силы в регионе Черного моря», — добавив, что НАТО ответит на такие действия России «усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», а главы МИД альянса согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Черном море: «Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ», — после чего добавила, что Москву особенно беспокоит то, что НАТО «натаскивает» Украину с Грузией на противостояние России в ходе совместных маневров и учений.

Намеренно оставим в стороне ироничные «шпильки», что именно настраивает Украину и Грузию на противостояние с Россией Украину и Грузию — «господа из НАТО» или оккупация Крыма, Донбасса, Цхинвали и Сухуми. Другое дело, что Москву беспокоит конкретный расклад сил «в поле», вернее, «в море», где НАТО уже не ограничивается заявлениями в пользу Тбилиси и Киева, а ведет конкретную работу, от демонстрации флага до совместных учений с вооруженными силами Украины и Грузии. Более того, все это происходит на фоне отчетливого роста «боевой активности» на линии фронта в Донбассе.

Наконец, активность НАТО на Черном море опрокидывает один из главных постулатов российского стратегического планирования — уверенность, будто бы Запад не станет особенно активно «вписываться» за постсоветские страны, в особенности не входящие в альянс. Пятая статья Вашингтонского договора по-прежнему не распространяется ни на Украину, ни на Грузию, но активность НАТО растет, «коллективный Запад», вопреки планам и надеждам, не испугался «рыка русского медведя», так что в Москве уже не могут не задавать вопросов: как далеко готовы зайти натовские стратеги на Черном море?

И самое главное, на постсоветском пространстве уже создан прецедент решения застарелого конфликта военным, точнее сказать, военно-политическим путем — в Карабахе, где Азербайджан за 44 дня войны вышвырнул армянских оккупантов со своей территории. А по ее итогам заодно закрепил военно-политическое присутствие на своей территории натовской Турции. Сегодня военное сотрудничество с Турцией развивает уже Украина. Более того, если в Карабахе у Москвы еще была возможность не вмешаться гласно в конфликт, то в случае с Донбассом, а тем более Крымом, Цхинвали и Сухуми не просматривается даже теоретических шансов «отсидеться».

И это, похоже, тот вариант развития событий, которого не ждали ни на Смоленской площади, ни на Арбате.

Нурани

Minval.az