26 февраля в городе Гаага Королевства Нидерландов состоялось открытие нового памятника, воздвигнутого в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии, организованной Голландско-азербайджанским тюркским обществом культуры, приняли участие посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов, посол Турции Шабан Дишли, депутат парламента Нидерландов Сельджук Озтюрк, руководители различных диаспорских организаций в Европе, граждане Азербайджана и Турции.

Минутой молчания была почтена память жертв геноцида, возложены венки и цветы к памятнику.

Послы Азербайджана и Турции, председатель Голландско-азербайджанского тюркского общества культуры Ильхан Ашгын, директор гаагского кладбища Линда Янсен, председатель Объединения азербайджанских женщин Голландии «Родина» Маиса Агамирзоева и другие, выступив, поделились своими мнениями о Ходжалинской трагедии. Они отметили, что учиненная армянскими палачами Ходжалинская резня является трагедией всего человечества, ее ужасы никогда не будут забыты, подчеркнули важность официального признания этого геноцида странами мира.

Minval.az