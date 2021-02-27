Глава минэнерго Турции заявил, что ожидает участие в режиме онлайн Эрдогана и Путина в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го реактора АЭС «Аккую», пишет РИА Новости.
Церемония заливки бетона в фундамент 3-го реактора АЭС «Аккую» в Турции запланирована на 10 марта – минэнерго страны.

Minval.az