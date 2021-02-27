Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН незамедлительно принять меры для того, чтобы остановить нападения США на сирийские земли, говорится в заявлении МИД САР.

Согласно заявлению МИД, опубликованному госагентством SANA, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН. В послании МИД Сирии указал, что удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор являются «неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».

«Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», — говорится в заявлении сирийского МИД.

Minval.az