Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном осудил недавние удары ВВС США по объектам в Сирии, назвав их нарушением территориальной целостности страны. Встреча политиков прошла в субботу в Тегеране, передает ТАСС.

«Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны», — сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

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