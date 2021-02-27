Хуан Карлос I, отрёкшийся от испанского престола в 2014 году, занял денег у своих друзей и предпринимателей, чтобы закрыть задолженность по налогам в королевстве на сумму 4,4 миллиона евро. Об этом сообщает газета El Pais.

По информации издания, знакомые экс-короля подписали с ним договоры займа, в том числе в присутствии нотариуса, дабы избежать юридических проблем в будущем. Для помощи Хуану Карлосу I была избрана именно такая система, так как дарение подразумевает уплату налогов в размере до 40%. Отмечается, что изначально в списке благожелателей значилось более 30 человек, в конечном счёте цифра сократилась примерно до 10. При этом лица, одолжившие средства бывшему монарху, пожелали не называть своих имён.

Газета отмечает, что во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Однако последний пункт является спорным, учитывая, что Хуану Карлосу I уже 83 года и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, если только после его смерти долг не возьмут на себя его наследники.

26 февраля адвокат экс-главы государства подтвердил, что почётный король погасил задолженность по налогам на сумму €4,4 млн. По версии El Pais, речь идёт о незадекларированном доходе, который составлял свыше €8 млн, в частности, это расходы на рейсы на частных самолётах, которые до 2018 года оплачивались Хуану Карлосу I фондом его родственника.

Minval.az