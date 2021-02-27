Группа из 29 нелегальных мигрантов, насильственно выдворенных с территории Греции, была обнаружена в провинции Эдирне на северо-западе Турции, передает «Анадолу».

Мигранты рассказали, что греческие военные избили их, отобрали деньги, паспорта и даже обувь, после чего заставили пересечь границу с Турцией.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, мигранты добрались вплавь до островка в центре приграничной реки Мерич. Многие из них были обморожены.

Мигрантовы, в числе которых были дети и женщины, доставили в региональный центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), где им оказали помощь.

Minval.az