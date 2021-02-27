Турция успешно развивает военно-промышленный комплекс, а на вооружение армии и полиции поступают новейшие виды вооружения и техники.

Специалисты компании Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş разработали и успешно протестировали отечественный пулемет SAR 762 MT, передает «Анадолу».

На предприятии компании в провинции Дюздже вскоре будет налажено серийное производство пулемета в четырех модификациях.

Быстросменный ствол позволяет вести из SAR 762 MT безостановочную стрельбу. Вес новинки -12 кг. Дальность стрельбы – 1200 метров.

Заместитель гендиректора завода по техническим вопросам Нури Кызылтан в беседе с агентством «Анадолу» выразил уверенность в успехе разработки.

Пулемет SAR 762 MT станет незаменимым подспорьем в ходе антитеррористических операций ВС Турции, уверен Кызылтан.

По его словам, на предприятии Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş также продолжается производство 9 мм пистолета-пулемета и пехотных винтовок колибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Кызылтан отметил также, пистолет SAR9 получил награду «Лучшее оружие года 2020» на конкурсе, организованном одним из самых популярных журналов огнестрельного оружия США — On Target.

Кроме того, SAR9 была удостоена награды американского журнала Tactical Retailer «Readers ‘Choice Gold Award» в категории пистолетов.

Представитель компании отметил, что в настоящее время на предприятии в районе Дуздже работают над двумя крупными проектами Управления оборонпрома Турции.

Minval.az