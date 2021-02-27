В НАТО назвали российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным средством против военных беспилотников. Об этом говорится в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC.

В докладе уточняется, что «Панцирь-С» изначально был разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника. Также оружие планировалось применять для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

«За счет этих характеристик «Панцирь-С1» идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам», — отмечается в отчете.

В альянсе заявили, что «Панцирь» и подобные ему комплексы представляют «растущую угрозу» для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться. Также в докладе уделили особое внимание тому, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит». Его уничтожение являлось важным моментом «для достижения целей всей операции».

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