Экс-король Испании Хуан Карлос I заплатил четыре миллиона евро налоговой службе Испании за незадекларированные доходы. Это уже второй подобный платеж бывшего монарха, пишет «Корреспондент» со ссылкой на El Pais.

В декабре прошлого года Хуан Карлос I уже заплатил в государственный бюджет Испании больше 678 тысяч евро по налоговой задолженности с 2016 по 2018 год. Теперь он провел вторую денежную операцию для урегулирования своего положения.

Платеж связан с недекларированием дохода на восемь миллиона евро, накопившийся за несколько лет.

Предполагается, что речь идет о полетах на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались фондом его двоюродного брата Альваро де Орлеанса Zagatka Foundation.

Осуществление таких авиарейсов в стране считается неденежным доходом и за это тоже следует уплачивать налоги.

Отмечается, что в настоящее время прокуратура Верховного суда Испании проводит два расследования, имеющих отношение к финансовым операциям экс-короля.

Хуан Карлос I правил Испанией с 1975 года. В 2014 году он отрекся от престола. В августе 2020 года бывший монарх уехал из Испании в ОАЭ.

Minval.az