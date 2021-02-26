Лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал противостоять агрессивным действиям России вместе с Украиной, передаёт Белый дом. Политик добавил, что никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. В Вашингтоне также подтвердили работу над привлечением Москвы к ответственности за свою деятельность на территории Незалежной.

Кроме того, руководство США продолжит помогать тем, кто работает над мирным, демократическим и процветающим будущим своей страны, говорится на официальном сайте Белого дома.

«Семь лет назад РФ, нарушив нормы международного права, которыми руководствуются современные государства, сотрудничая друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседки Украины, вторглась в Крым. Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину и её союзников, и партнёров, как и с самого начала этого конфликта», — говорится в заявлении.

Minval.az