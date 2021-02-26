Россия договорилась с Африканским союзом о поставках 300 миллионов доз вакцины, но они поступят в страны Африки не раньше мая. Союз заплатит по 9,75 доллара за каждую дозу препарата, пишет издание со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций. Так как для вакцинации требуется две прививки, она обойдется чуть меньше 20 долларов на человека.

Две западные вакцины от компаний AstraZeneca и Novavax обойдутся Африканскому союзу в три раза дешевле — в три доллара за дозу, сообщает газета. Доза препарата BioNTech и Pfizer будет стоить 6,75 доллара, вакцина Johnson & Johnson’s — 10 долларов, при этом она рассчитана всего на одну прививку.

Африканский союз не стал закупать вакцину Moderna, которая стоит от 32 до 37 долларов за дозу, отмечает издание.

Центр имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», заявлял, что одна доза препарата будет стоить меньше 10 долларов, что существенно дешевле американских аналогов. В РФПИ подчеркнули FT, что такая цена установлена для всех поставок вакцины независимо от закупающей ее страны.

Minval.az