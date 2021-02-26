Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила отказ считать «узником совести» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что правозащитники провели тщательный анализ доказательной базы и пришли к выводу, что «ошиблись в первоначальном определении». «Принимая это решение, мы сосредоточились исключительно на обстоятельствах, связанных с несправедливым арестом и задержанием Навального, и придали недостаточный вес некоторым из его предыдущих комментариев, которые, насколько известно Amnesty, не были публично отвергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них достигли порога пропаганды ненависти, что расходится с нашим определением «узника совести», и приняли внутреннее решение воздержаться от использования этого термина в будущем», — заявили в Amnesty International.

Minval.az