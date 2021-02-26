Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в «Twitter» в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, в публикации М.Чавушоглу говорится: «Упокой Аллах души наших азербайджанских братьев, которые были зверски убиты 29 лет назад в Ходжалы. Мы не забыли и не забудем об этом преступлении против человечества».

Minval.az