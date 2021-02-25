Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил обеспокоенность событиями в Армении и осудил попытку государственного переворота в этой стране.

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«Турция глубоко обеспокоена последними событиями в Армении. Мы воспринимаем этот процесс как попытку государственного переворота и однозначно осуждаем его», — написал Алтун в Твиттер.

Он также прокомментировал заявление начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна и высокопоставленных офицеров армянской армии, в котором они призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку.

«Турция всегда на стороне демократии и свободы волеизъявления граждан и против насилия, где бы оно ни происходило в мире», — заявил он.

Minval.az