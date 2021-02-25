Новый вариант коронавируса, получивший название B.1.526, стремительно распространяется в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на исследования Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета сообщила в среду газета The New York Times.

Как отмечает издание, оба исследования пока не были опубликованы в научных журналах и не получили экспертной оценки.

B.1.526 обнаружили в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. К середине февраля нынешнего года специалисты при помощи международной базы GISAID выяснили, что доля геномов этого варианта среди зафиксированных в городе составляет 27%. По данным ученых, новая форма вируса содержит в том числе мутацию E484K, которая позволяет новым штаммам коронавируса уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в штате Нью-Йорк с начала эпидемии выявили 1,6 млн случаев заражения, зафиксировано более 47 тыс. летальных исходов.

Minval.az