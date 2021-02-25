Ядерные державы Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20 лет. Об этом пишет The Washington Post.

Командующие военными Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все соглашения начиная с 25 февраля. Линией контроля называется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, фактически являющаяся границей между государствами.

Такие шаги предприняты впервые с 2003 года. The Washington Post предполагает, что это позволит уменьшить напряженность между странами.

Минобороны Индии сообщает, что участники встречи подтвердили: существующие механизмы связи будут использовать для разрешения любых непредвиденных ситуаций или недоразумений.

Minval.az