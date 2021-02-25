Турция чтит память сотен еврейских беженцев, погибших на судне «Струма» в Черном море в период Второй мировой войны.

«Мы со скорбью чтим память евреев, пытавшихся избежать одной из крупнейших трагедий в истории человечества — Холокоста и при этом погибших на судне «Струма», потопленном 79 лет назад», — заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, отвечая на вопрос об организации мероприятия в память жертв трагедии.

«В результате торпедирования и потопления со стороны советской подводной лодки судна «Струма» с еврейскими беженцами, бежавшими от нацистов и их союзников, в Черном море 24 февраля 1942 года во время Второй мировой войны, погибли 768 человек. Церемония поминовения организуется с 2015 года ежегодно муниципалитетом Стамбула при поддержке еврейской общины Турции в районе Сарайбурну», — отметил Аксой.

Судно «Струма» с еврейскими беженцами на борту было затоплено 24 февраля 1942 года в Черном море в результате торпедной атаки.

Minval.az