Греция просит Турцию вместе с рядом международных организаций вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле — памятнику византийского зодчества, превращенному Анкарой в мечеть.

Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Дендиас сказал, что вопрос полного осуществления культурных прав и сохранения культурного наследия — особо важный для Греции.

«Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры. Предварительное согласие заинтересованных сообществ и предварительная информация для всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием. Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус», — подчеркнул глава греческого МИД.

Minval.az