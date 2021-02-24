Борьба с терроризмом в Турции и за ее пределами – законное право нашей страны. Мы не собираемся просить разрешения на проведение операций и продолжим уничтожать террористов в источнике угрозы.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Глава государства отметил, что ряд стран Запада продолжают игнорировать призывы Турции по совместной борьбе с терроризмом, придерживаясь двойных стандартов в отношении преступных организаций.

«В этих странах не хотят осознать, что терроризм, рано или поздно обернется угрозой против них самих», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также продолжит поддержку дружественным странам, от Африки до Балкан и Кавказа.

Minval.az