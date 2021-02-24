Бывшая глава Госдепартамента и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напишет книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.

Роман, получивший название «State of Terror» (можно перевести как «Состояние ужаса» или «Государство террора»), выйдет 12 октября 2021 года в издательстве Simon & Schuster.

Главным героем книги, жанр которой определяют как политический триллер, станет госсекретарь США, присоединившийся к администрации своего бывшего соперника на выборах.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги.

Minval.az