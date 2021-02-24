Замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у Соединенных Штатов Америки не хватает систем противоракетной обороны Patriot, передает РИА Новости.

«Размещая противоракетную оборону, мы удерживаем противника от развертывания вооружений против нас, потому что они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно. Но тут у нас есть проблемы. У нас сложности на стадии уничтожения», — сказал Хайтен.

Как указал американский генерал, комплексы Patriot — «это ограниченный ресурс». «Могу сказать, что когда мы смотрим на мир и разворачиваем Patriot, их всегда недостаточно», — отметил Хайтен.

По его словам, этих систем ПВО не хватает даже для продажи другим странам. «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot, но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», — заявил Хайтен.

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