В декабре французская прокуратура предъявила актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании, сообщают AFP и BFM TV со ссылкой на источники в суде.

Речь идет о деле 2018 года. Молодая актриса обвинила Депардье в двух изнасилованиях, якобы произошедших в частном доме актера в Париже. Летом 2019 года прокурор прекратил расследование после девятимесячной проверки, но женщина оспорила это решение, и расследование возобновилось.

В отношении актера не избиралась мера пресечения, он остается на свободе без ограничений, уточняет телеканал.

Депардье «полностью оспаривает факты, в которых он обвиняется», — сказал его адвокат Эрве Темиме, которого цитирует «Дождь» со ссылкой на AFP. Кроме того, актер «выразил сожаление по поводу обнародования этой информации».

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году.

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