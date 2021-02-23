Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому cудну TCG Çeşme, проводившему исследовательские работы в международных водах в северной части Эгейского моря.

Об этом сообщили во вторники источники в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным источника, один из четырех истребителей, находясь на расстоянии в 2 морские мили от турецкого исследовательского судна, задействовал дипольные отражатели.

В Минобороны Турции сообщили, что был дан должный ответ на провокацию греческих самолетов, передает «Анадолу».

В оборонном ведомстве отметили, что в соответствии с утвержденным планом турецкое судно проводит работы на севере Эгейского моря до 2 марта.

Minval.az