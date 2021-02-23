Вождь американских индейцев чероки Чак Хоскин-младший призвал марку Jeep прекратить использование наименования народа в названиях машин. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что мы живем в тот день, когда <…> пора отказаться от использования имен, изображений и талисманов коренных американцев в своих продуктах <…> Я уверен это делается из благих намерений, но это не делает нам чести, когда наше имя наклеивается на борт автомобиля», – заявил вождь.

Представители Jeep в свою очередь отметили, что выбор названия был обусловлен стремлением «чествовать и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость», а также подчеркнули, что настроены на уважительный и открытый диалог.

Jeep использует наименование Cherokee в названиях своих автомобилей с 1974 года, когда впервые был представлен автомобиль Jeep Cherokee, а в 1993 году вышел Jeep Grand Cherokee.

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