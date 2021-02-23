Нижняя палата канадского парламента — Палата общин — признала геноцидом ситуацию с положением уйгурского населения в Китае. Соответствующую процедуру, которая в понедельник транслировалась на сайте парламента, инициировали депутаты оппозиционной Консервативной партии, передает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против не было отдано ни одного голоса. Принимавший участие в голосовании министр иностранных дел Канады Марк Гарно, являющийся депутатом от правящей Либеральной партии, заявил, что «[все депутаты] кабинета министров воздерживаются от голосования».

Теперь члены парламента надеются, что вслед за ними и правительство Канады признает ситуацию с уйгурами геноцидом. Кроме того, они в понедельник проголосовали и за то, чтобы Оттава надавила на Международный олимпийский комитет с целью переноса Олимпиады 2022 года из Пекина.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли о том, что, по их мнению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая нарушаются права уйгуров. 19 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который также является лидером правящей Либеральной партии и депутатом парламента, заявил, что в ходе виртуального саммита стран Группы семи было принято решение о координации действий по реагированию на ситуацию с положением уйгурского населения в Китае.

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