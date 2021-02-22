В Сирии зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Спутник V. Регулятор разрешил ее применение на территории республики, пишет ТАСС.

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины Спутник V против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории», — говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Венесуэле, Венгрии, Иране и других странах.

Minval.az