Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека, предупредил об опасности массового сбора цифровых данных, который спровоцировала пандемия COVID-19, передает РИА Новости.

«Информационное освещение пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность в более общем плане в том, что касается все более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации. Однако у нас нет реального доступа к этому массиву. Мы не знаем, как эта информация собрана, кем она собрана и для каких целей», — сказал он.

По словам Гутерреша, эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определенные поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и совершенно новых отраслей предпринимательства, которые способствуют все большей концентрации богатства и усилению неравенства.

«Данные о нас используются также для формирования нашего сознания и манипулирования нашим восприятием, причем это происходит совершенно незаметно для нас самих. Правительства могут использовать эти данные для контроля над поведением своих собственных граждан, нарушая при этом права человека отдельных лиц или целых групп. Все это не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век. Это происходит здесь и сейчас. И это требует серьезного обсуждения», — подчеркнул генсек ООН.

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