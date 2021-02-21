Высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться, поскольку Национальному управлению аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA) не хватает финансирования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик.

Юрчик добавил, что в свете нехватки финансов NASA пересматривает свою программу, чтобы найти наиболее эффективный путь ее реализации, сообщает «Гордон» со ссылкой на Ars Technika.

Две недели назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая администрация поддержит миссию по высадке астронавтов на Луну и на Марс. Однако она не предоставила никаких подробностей о поддержке космических программ, начатых еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.

По словам Юрчика, главным фактором при установлении нового графика лунной программы будет пересмотр заявок на разработку посадочных аппаратов. Сейчас NASA рассматривает предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выберет две или даже одну компанию, которая и займется разработкой аппарата.

Изначально окончательное решение о заключении контрактов ожидалось в конце февраля, но Юрчик сказал, что NASA нужно больше времени на «большие и сложные» закупки. Теперь решение должны принять в середине – конце апреля.

Minval.az