Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере экономики, транспорта, безопасности и других областях, а также региональные события.

В ходе беседы президент Эрдоган подтвердил стремление Анкары к укреплению турецко-иранских отношений.

Глава турецкого государства выразил надежду, что новая администрация США устранит несправедливые препятствия на пути к благополучию иранского народа, отказавшись от односторонних санкций против Исламской республики. Турецкий лидер отметил, что заявления, сделанные по этому вопросу за последние несколько дней, открыли «новое окно возможностей».

Президент Эрдоган подчеркнул, что для всех сторон было бы наиболее разумным добиться возобновления функционирования Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД).

Президент Турции также указал на необходимость «держать дверь диалога открытой, несмотря на все трудности».

Minval.az