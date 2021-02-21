Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Нигере. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию Challenge FM.

За победу борются два кандидата — представитель правящей партии Мохамед Базум и бывший президент страны Махаман Усман. По итогам первого тура, который прошел 27 декабря минувшего года, никто из 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос. Наилучшие результаты показали Мохамед Базум, набравший 39,33% голосов, и Махаман Усман с 16,88%.

Нынешние выборы являются первыми в современной истории Нигера, когда власть от одного демократически избранного президента будет передана другому в рамках действующей конституции. Основной закон ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Действующий президент Нигера Махамаду Иссуфу, который избирался дважды, поддержал кандидатуру своего ближайшего соратника Мохамеда Базума. Последний занимал в различные годы высокие правительственные посты, включая государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.

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