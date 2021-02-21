Корабли береговой охраны КНР нарушили территориальные воды Японии в районе спорного архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает штаб береговой охраны Японии в провинции Окинава.

Согласно информации, два судна береговой охраны КНР вошли в территориальные воды Японии в воскресенье в 04:50 по местному времени и приблизились к рыболовецким лодкам у острова Куба Дзима.

На место прибыли лодки береговой охраны Японии и сопроводили рыбаков.

Китайским кораблям было сделано предупреждение с требованием покинуть зону.

Это уже девятое нарушение территориальных вод Японии со стороны Китая с начала года.

Minval.az