Корабли береговой охраны КНР нарушили территориальные воды Японии в районе спорного архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море.
Об этом сообщает штаб береговой охраны Японии в провинции Окинава.
Согласно информации, два судна береговой охраны КНР вошли в территориальные воды Японии в воскресенье в 04:50 по местному времени и приблизились к рыболовецким лодкам у острова Куба Дзима.
На место прибыли лодки береговой охраны Японии и сопроводили рыбаков.
Китайским кораблям было сделано предупреждение с требованием покинуть зону.
Это уже девятое нарушение территориальных вод Японии со стороны Китая с начала года.