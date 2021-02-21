Россия и Турция ведут обсуждения различных направлений военно-технического сотрудничества, сообщил журналистам замглавы ФСВТС России Алексей Фролкин, отвечая на вопрос о ходе переговоров о новой партии С-400.

«Мы в постоянном контакте с нашими турецкими партнерами и продолжаем прорабатывать различные направления двустороннего военно-технического сотрудничества», — цитирует Фролкина «Интерфакс».

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Minval.az